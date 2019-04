Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in der Gelsenkirchener Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Am 27. April 2019 gingen gegen 17:00 Uhr bei der Leitstelle der Gelsenkirchener Polizei mehrere Notrufe ein. Die Anrufer informierten die Polizei über einen Zwischenfall an der Johanniter Straße, im Ortsteil Neustadt. Dort hatte eine Gruppe von ca. 35 Personen, die teilweise vermummt waren, die Scheiben an dem dortigen Vereinsheim der Schalker Fangruppierung "Hugos" eingeschlagen und waren so in die Räumlichkeiten gelangt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es darüber hinaus noch einen Einbruch in eine Wohnung in dem Mehrfamilien-/Geschäftshaus gegeben hatte. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Fahrzeuge vom Tatort in Richtung BAB A 40. Ein Fahrzeug konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte angehalten werden. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest und stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen dauern an.

