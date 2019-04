Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer nach Widerstand ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 27.04.2019, 00:02 Uhr, weigerte sich ein 19-jähriger Gelsenkirchener, die Ambulanz der Evangelischen Kliniken zu verlassen, weil er aus seiner Sicht nicht die richtige Behandlung erfahren hatte. Durch sein Verhalten störte er die Abläufe in der Ambulanz sowie die Nachtruhe der Patienten so erheblich, dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Als der 19-jährige mehrfach gegen ihn ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkam, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen leistete er aktiven Widerstand und bedrohte die Beamten. Letztlich konnte er überwältigt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden, aus dem er nach Gemütsberuhigung entlassen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

