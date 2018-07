POL-ST: Greven, Sachbeschädigung

Greven (ots) - Auf dem Pendlerparkplatz am Schiffahrter Damm/Maestruper Straße sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Der Vorfall ist am Mittwochmorgen (04.07.2018) bemerkt und der Polizei gemeldet worden. Auf dem Parkplatz stand unter anderem ein "Schrottfahrzeug". Der VW wies einige Beschädigungen auf, wobei auch ältere Schäden zu erkennen waren. An dem Auto war, wie an einem weißen Mercedes, die Seitenscheibe zertrümmert worden. In dem Mercedes lag noch der entsprechende Stein. Die Unbekannten hatten das Handschuhfach geöffnet und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen ist aus dem Fahrzeug nichts gestohlen worden. Der Wagen war dort am Montagmorgen abgestellt worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

