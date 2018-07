POL-ST: Lengerich, Silofolie entsorgt

Lengerich (ots) - Am Dienstagabend (03.07.2018), gegen 19.25 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zu einem Feuer im Bereich Antruper Straße/Am Borchel entsandt. Wie sich vor Ort herausstellte, waren dort offensichtlich mehrere Silofolien entsorgt worden. Diese wurden von unbekannten Personen in Brand gesetzt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es ist eine Grasfläche in einer Größenordnung von etwa fünf Quadratmetern beschädigt worden. Das Feuer hätte bei nicht rechtzeitigem Erkennen durchaus auf das angrenzende Waldstück übergreifen können. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

