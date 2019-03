Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190313-2: Kinder bei Schulwegunfällen verletzt - Frechen/Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auf dem Weg zur Schule ist ein zehnjähriger Junge am Mittwochmorgen (13. März) auf einem Parkplatz an der Matthiasstraße in Frechen schwer verletzt worden.

Ein 55-jähriger Mann fuhr mit seinem Kleintransporter gegen 07:45 Uhr von der Hauptspur des Parkplatzes in Richtung Matthiasstraße. Als der Junge aus Richtung Wachtberghöhle auf die Hauptspur lief, wurde er vom Fahrzeug des Mannes erfasst. Der Zehnjährige wurde dabei schwer verletzt und kam in eine Uniklinik. Zu einem weiteren Schulwegunfall kam es am Vortag (12. März) auf der Straße "Zum Herrengarten" in Brühl-Vochem. Dort stieß gegen 12:45 Uhr ein 69-jähriger Autofahrer mit einem achtjährigen Mädchen zusammen, als das Kind auf die Fahrbahn lief. Die Achtjährige wurde leicht verletzt. Bei beiden Unfällen informierten Polizeibeamte umgehend die Eltern. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell