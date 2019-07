POL-AC: Über 120 Einsätze in der Nacht; Reh verursachte Unfall und flüchtete; Frau vermutet Einbrecher in ihrer Wohnung, es lief aber nur der Fernseher

Polizei Aachen

Städteregion Aachen (ots)

Über 120 Einsätze hatte die Aachener Polizei in der vergangenen Nacht zu fahren. Sonst, außer im Hochsommer und an Feiertagen, sind es so an die 100 Einsätze, die die Ordnungshüter in der jeweiligen Zeit von 18 bis 06 Uhr wahrnehmen. Warum diese Steigerung? Hierzu gibt es keine schlüssige Antwort. Ob Vollmond, Halbmond, Mond im Schatten oder gar kein Mond....alles Spekulation.

Häufigste Einsätze waren Ruhestörungen. 14 stehen im Polizeiprotokoll. Meist waren es Jugendliche, die auf Spielplätzen oder offener Straße laut Musik hörten oder grölten. Nachdem die Polizei da war, kehrte stets Ruhe ein.

Auf dem Campus Boulevard in Aachen und in Rott auf der Lammersdorfer Straße juckte es Schafen und Kühen in den Hufen. Jedenfalls hatten die am Abend ihre Weiden verlassen und liefen frei herum. Sie konnten von Polizisten und den Besitzern eingefangen und auf die Wiesen zurück geleitet werden.

In Alsdorf mussten am frühen Abend zwei Mädchen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Jugendlichen hatten offensichtlich erhebliche Mengen Alkohol getrunken und konnten nicht mehr gehen. Die Polizei benachrichtigte die Eltern.

In Rollesbroich hat ein Reh einen Unfall verursacht und ist seither auf der Flucht. Gegen 22.30 Uhr musste ein Autofahrer auf der Lammersdorfer Straße einem Reh ausweichen. Dabei landete er mit seinem Pkw im Graben. Das Reh verschwand und entzog sich seiner Verantwortung. Zu einer Berührung des Autos mit dem Tier kam es offenbar nicht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Für einen weiteren Polizeieinsatz sorgten um 5.30 Uhr heute Morgen fünf Männer aus Afrika. Hierzu steht im Polizeiprotokoll: "Fünf Afrikaner tanzten und sangen zu traditioneller Musik in der Innenstadt." Die Polizisten unterbanden freundlich die folkloristische Darbietung und baten um Verlegung bzw. Verschiebung abseits der frühen Morgenstunden.

Und dann gab es noch eine ältere Wohnungsmieterin in der Aachener Innenstadt, die in der Nacht die Polizei gerufen hatte, weil sie fremde Stimmen in ihrer Wohnung hörte und Einbrecher vermutete. Entwarnung durch die eingetroffenen Polizisten: Die Dame hatte vergessen, im Wohnzimmer das TV-Gerät auszuschalten. Die Beamten beruhigten und spendeten Trost. Kann passieren. (pk)

