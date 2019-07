Polizei Aachen

POL-AC: Zweiradfahrer schwer verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 23.00 h im Kreuzungsbereich des Madrider Ring / Hüttenstraße ereignete, wurde ein 21- jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er mit seinem Fahrzeug auf dem Berliner Ring in Richtung Hüttenstraße unterwegs und bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus Richtung Hüttenstraße weiter in Richtung Eilendorf fahren wollte. Nach Angaben des verunfallten Zweiradfahrers habe es einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug gegeben, weshalb er nicht rechtzeitig anhalten konnte. Aus diesem Grund wurde das Zweirad zur technischen Untersuchung sichergestellt. Da zudem der Verdacht bestand, das Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt zu haben, wurde dem Zweiradfahrer eine Blutprobe entnommen. Einen gültigen Führerschein konnte der junge Mann ebenfalls nicht vorweisen. Bei dem Verkehrsunfall entstand mittelschwerer Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten Teile des Kreuzungsbereiches gesperrt werden.

FLD/Leitstelle i.A. Robens, EPHK

