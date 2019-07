Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Weil der Stadt (L 343), Ludwigsburg (BAB 81 AS Ludwigsburg-Nord) und Nufringen (BAB 81)

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt: Verkehrsunfall bei Starkregen

Bei Starkregen und Aquaplaning kam am Freitag gegen 19.20 Uhr ein 29-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz-Kombi auf der Landesstraße 343 von Weil der Stadt in Richtung Möttlingen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte hier das Wohnmobil eines entgegenkommenden 57-Jährigen. Der Daimler-Benz wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.

Ludwigsburg (BAB 81 Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord): Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag gegen 20.30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Ford-Fahrer die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart und wollte an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord die Autobahn verlassen. Im Bereich der Rechtskurve der Ausfahrt kam der 31-Jährige auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die abgesenkte Schutzplanke, wodurch sich der Ford in der Folge überschlug und auf dem Dach im Grünstreifen zum Liegen kam. Der 31-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der verunfallte Pkw, an dem Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Nufringen (BAB 81 Gemarkung Nufringen): Verkehrsunfall hat Leichtverletzten zur Folge

Leichte Verletzungen erlitt ein 48-jähriger Porsche-Carrera-Fahrer als er am Freitag gegen 20.35 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen, zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg, auf Grund von Aquaplaning ins Schleudern geriet und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Porsche mit einem Sachschaden von rund 40.000 Euro musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Mittelleitplanke wurde mit etwa 2.000 Euro beziffert. Durch den Verkehrsunfall und die Folgemaßnahmen kam es zu einem Rückstau von bis zu vier Kilometern Länge.

