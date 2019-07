Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung an Kfz in Gärtringen und Diebstahl von Gegenständen aus Umkleidekabine in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag zerkratzte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 19.10 Uhr rundum einen im Aldinger Weg auf einem Parkplatz eines Vereinsgeländes geparkten Porsche Macan. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708 0 in Verbindung zu setzen

Ludwigsburg: Diebstahl aus Umkleidekabine

In der Zeit zwischen Freitag, 11.10 Uhr und 12.50 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Umkleidekabine in der Sporthalle einer Schule am Römerhügelweg. Dabei wurden drei Mobiltelefone, Bargeld, Ausweisdokumente sowie weitere diverse Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 in Verbindung zu setzen.

