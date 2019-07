Polizei Aachen

POL-AC: Aktuelle Warnmeldung: Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon

StädteRegion (ots)

Aktuell sind wieder Gauner als falsche Polizisten am Telefon und versuchen mit Tricks vor allem ältere Leute dazu zu bewegen, ihnen Schmuck, Bargeld und sonstige Wertgegenstände herauszugeben. Derzeit gehen die Anrufe vermehrt in den Stadtteilen Brand und Verlautenheide ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bislang niemand geschädigt. (am)

