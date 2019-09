Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Nach einem Unfall am Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen.

Um 20:15 Uhr stießen ein Fahrrad- und ein Autofahrer an der Kreuzung "Arnsberger Straße" und "In den Erlen" zusammen. Die schwarze Limousine der Marke Audi war ohne Licht unterwegs. Ohne sich um den leicht verletzten Radfahrer zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Bahnhofstraße fort. Zu dem Audi gehört das Teilkennzeichen UN-O.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell