Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Beim Fensterputzen der Terrassentür bemerkte ein Reihenhausbewohner am Birkenweg Einbruchspuren. Zwischen dem 25. und 26. September hatten unbekannte Täter versucht, die Tür auszuhebeln. Sie schafften es jedoch nicht ins Haus zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In der Nacht zum Freitag brachen unbekannte Täter in eine Postfiliale an der Freiheitsstraße ein. Auf bislang unbekannte Art gelangten die Einbrecher in das Geschäft. Hier entwendeten sie Bargeld und Briefmarken. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: In der Zeit zwischen dem 23. und 27.09. brachen unbekannte Täter in das Gebäude eines Wohlfahrtsverbandes auf der Straße "Zu den Werkstätten" ein. Die Täter schoben eine Mülltonne unter ein Fenster. Anschließend schlugen sie die Fensterscheibe ein und durchsuchten das Büro. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

