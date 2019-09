POL-HSK: Schwer verletzter Autofahrer

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 687 zwischen Allendorf und Hagen wurde am Donnerstag ein 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Ein 20-jähriger Mann aus Sundern war mit seinem Auto in Richtung Allendorf unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 40-Jährigen. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr war ebenfalls zum Unfallort ausgerückt und streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

