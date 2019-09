Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Porschefahrer als Zeuge gesucht

Schmallenberg (ots)

Am 22. September meldete ein 76-jähriger Autofahrer eine Unfallflucht bei der Polizei. Der Mann war um 16.10 Uhr auf der Landstraße 776 von Bad Fredeburg in Richtung Gellinghausen unterwegs. Kurz vor der Skihütte Gellinghausen überholte er einen roten Porsche. Nachdem er wieder eingeschert war, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug aus dem Gegenverkehr den grauen Hyundai des 76-jährigen Mescheders. Anschließend fuhr das unbekannte Auto in Richtung Bad Fredeburg weiter. Eine Schadensregulierung wurde nicht eingeleitet. Der Mescheder sowie der rote Porsche hielten nach dem Unfall an. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Porschefahrer seine Fahrt fort. Die Personalien sind nicht bekannt. Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens bittet das Verkehrskommissariat den Porschefahrer sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Bei dem roten Porsche handelt es sich um einen roten Porsche, vermutlich SUV, mit HSK-Kennzeichen. Der Porsche wurde von einem etwa 50-jährigen Mann gesteuert. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Eine Beschreibung des flüchtigen Autos ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

