Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte bei Unfall

Medebach (ots)

Auf der Landstraße 854 bei Düdinghausen stießen am Dienstag zwei Autos zusammen. Zwei Menschen verletzten sich bei dem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 30-jährige Frau um 14.40 Uhr von Usseln in Richtung Düdinghausen. Im Bereich einer Linkskurve geriet die Frau aus Korbach in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 32-jährigen Frau aus Willingen. Im Anschluss schleuderte der VW eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinunter. Beide Fahrerinnen konnten die Autos eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen in ein Krankenhaus. Die Korbacherin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Autofahrerin aus Willingen erlitt schwere Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landstraße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.

