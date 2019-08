Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (467/2019) Diebe stehlen Kupferkabel in noch unbekannter Menge in Friedland

Göttingen (ots)

Friedland (Landkreis Göttingen), Heimkehrerstraße in der Nacht zu Mittwoch, 07. August 2019

FRIEDLAND (mb) - Von einem frei zugänglichen Firmengelände in der Friedländer Heimkehrerstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.08.19) Kupferkabel in bislang unbekannter Menge gestohlen.

Die Kupferkabel waren auf großen Holzrollen aufgewickelt und wurden von dort abgeschnitten, aber auch teilweise im Ganzen gestohlen. Da der Durchmesser einer solchen Rolle etwa bis zu 2,20 Meter beträgt, ist davon auszugehen, dass bei der Tatausführung ein größeres Fahrzeug (Transporter oder Lkw) zum Einsatz kam.

Die Höhe des Gesamtschadens ist noch offen. Erste vorsichtige Schätzungen gehen von ca. 10.000 Euro aus.

Ob es einen Tatzusammenhang zu dem Kupferdiebstahl in Duderstadt (siehe unsere Pressemitteilung 465/2019 vom 05.08.19) gibt, wird derzeit von den Ermittlern geprüft.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt jederzeit unter der Telefonnummer 05527/9801-0 entgegen.

