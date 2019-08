Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (464/2019) Zwei Feuer in einer Nacht im selben Haus - Polizei Hann. Münden ermittelt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Stadtteil Hermannshagen, Am Försterbrunnen Samstag, 3. August 2019, gegen 00.20 Uhr und 06.20 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Gemeinschaftswaschmaschinenraum eines Mehrparteienwohnhauses in der Straße Am Försterbrunnen in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) hat es Samstagnacht (03.08.19) innerhalb von sechs Stunden gleich zweimal gebrannt.

Gegen 00.20 Uhr musste die Feuerwehr das erste Mal dorthin ausrücken, weil sich in dem Kellerraum u. a. Papier entzündet hatte.

Eine 46 Jahre alte Hausbewohnerin war nach eigenen Angaben durch Brandgeruch auf das Geschehen aufmerksam geworden. Die Frau informierte die anderen Hausbewohner und rief die Feuerwehr. Bei ihrem Einsatz erlitt die 46-Jährige eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Hann. Münden und Wiershausen löschten die kleine Brandstelle ab. Rund 30 Kameraden waren im Einsatz. Im Anschluss an eine Druckbelüftung des Treppenhauses konnten alle Bewohner ins Haus zurückkehren. Im Keller entstand lediglich geringer Gebäudeschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Sechs Stunden folgte dann der zweite Einsatz für die Feuerwehr. Wiederum im Waschmaschinenraum waren auf einem der Geräte abgelegte Gegenstände in Flammen aufgegangen. Dabei entstand an der Maschine ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Ein 24 Jahre alter Bewohner alarmierte die Rettungsdienste. Menschen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Hann. Münden war mit etwa 20 Kameraden vor Ort.

In beiden Fällen ist die genaue Brandursache zurzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei Hann. Münden hierzu dauern an.

