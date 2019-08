Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (461/2019) Unfallflucht im Elliehäuser Weg

Göttingen (ots)

Göttingen, Elliehäuser Weg Mittwoch, 31. Juli 2019, in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 17.15 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch (31.07.19) zwischen 03.00 Uhr und 17.15 Uhr im Elliehäuser Weg in Göttingen einen schwarzen Mercedes-Benz an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Wagen parkte entgegengesetzt der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro.

Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen blau- / lilafarbenen Kleinwagen handeln.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell