Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (463/2019) Familienstreit eskaliert - 62-jähriger Mann in Göttinger Wohnung lebensgefährlich verletzt, Tatverdächtiger von Polizei festgenommen

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße Freitag, 2. August 2019, gegen 11.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einer Wohnung in der Weender Landstraße ist am Freitagmittag (02.08.19) gegen 11.25 Uhr ein Mann beim Angriff mit einem messerähnlichen Gegenstand lebensgefährlich verletzt worden.

Der 62-Jährige wurde mit schweren Schnittverletzungen in die Göttinger Universitätsklinik eingeliefert und dort sofort notoperiert. Bei ihm besteht weiterhin Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Attacke aus dem Haus in Richtung Annastraße.

Zeugen wurden auf den ebenfalls schwer verletzten 31-Jährigen aufmerksam und informierten die Polizei.

Beamte konnten ihn kurz danach in der Arndtstraße festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt sich um den Sohn des 62-Jährigen. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ist das Motiv für die Tat im innerfamiliären Bereich zu suchen. Der konkrete Auslöser für die Eskalation des Konfliktes ist noch nicht bekannt.

Die Tatwohnung in der Weender Landstraße wurde am Mittag von Kriminaltechnikern spurentechnisch untersucht.

Das weiteren Ermittlungen durch das 1. Fachkommissariat dauern an.

