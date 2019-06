Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadt Stuttgart und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vernichtung von mehreren Hundert Bechern Ayran angeordnet

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstagmorgen (27.06.2019) bei einer Kontrolle eines Kleintransporters 250 Becher ungekühlten Ayran entdeckt. Die Lebensmittelüberwachung der Stadt Stuttgart ordnete daraufhin die Vernichtung des Joghurtgetränks an. Gegen 07.45 Uhr kontrollierten die Polizisten im Bereich des Friedrichswahls, in stadtauswärtiger Richtung, einen 48 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters. Im Laderaum entdeckten die Beamten die empfindlichen Milchprodukte, die sich dort offensichtlich ungekühlt befanden. Zum Zeitpunkt der Kontrolle herrschten im Innenraum Temperaturen von rund 20 Grad. Bei einer anschließenden Wiegung des Fahrzeugs stellten die Beamten zusätzlich eine deutliche Überladung fest. Nach Rücksprache mit der Lebensmittelüberwachung der Stadt Stuttgart wurde die Vernichtung der Ayran-Becher angeordnet und in Anwesenheit der Polizeibeamten abgeladen. Das verantwortliche Transportunternehmen muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

