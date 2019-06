Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Telefonierend die Fahrbahn überquert - 54-Jähriger von VW erfasst

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aus Heilbronn stammender Mann wurde am Montag kurz vor 12 Uhr beim unachtsamen Passieren der Straße "In der Au" von dem VW einer 25-Jährigen erfasst und musste nach der Erstversorgung auch in das Sinsheiner Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Mann stand zunächst auf dem Gehweg und passierte in Höhe eines Schnellrestaurants mit seinem Handy am Ohr - ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten - die Fahrbahn.

Trotz sofortigen Bremsens konnte die Autofahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Schaden an ihrem Auto entstand nicht.

