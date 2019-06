Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Opel Corsa beschädigt - Hinweise an die Polizei

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

2.500 Euro Schaden entstand an einem Opel Corsa, der am Montag zwischen 14 und 15.30 Uhr an der "Hundewiese" in der Friedrichsfelder Landstraße abgestellt war. Als die Geschädigte zu ihrem Auto kann, stellte sie Kratzer wie auch das gebrochene Scheinwerferlicht fest und alarmierte die Polizei.

Ob ein blauer Dacia mit Anhänger als Verursacherfahrzeug in Frage kommt, wird derzeit noch überprüft.

Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen ermitteln und nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06202/2880 entgegen.

