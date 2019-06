Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Am Sonntag befuhr ein 50 Jahre alter Rennradfahrer aus Legden gegen 13.25 Uhr in einer Gruppe von insgesamt drei Rennradfahrern den Radweg der Kreisstraße aus Richtung Stadtlohn in Richtung Legden. Der 50-Jährige geriet gegen das Hinterrad seines Vordermannes, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Legdener ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

