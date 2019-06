Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte(r) Täter beschmieren Schaufensterscheibe - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45147 E-Holsterhausen: Unbekannte beschmierten in der Nacht von Mittwoch (5. Juni) auf Donnerstag (6. Juni) die Schaufensterscheiben eines Gebäudes auf der Savignystraße. Betroffen ist unter anderem eine Kindertagespflege. Vermutlich in der Zeit von 18 Uhr am Mittwochnachmittag und 9:33 Uhr am Donnerstag nutzen der oder die Täter rote und lila Farbe, mit denen sie beispielweise das Wort "Polakenmörder" auf die Scheiben schmieren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Savignystraße, Ecke Germarkenstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

