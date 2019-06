Polizei Essen

POL-E: Essen: Mysteriöser Unfall mit schwer verletztem Rollerfahrer- Nach waghalsigem Fahrmanöver verschwand der Roller vom Unfallort

Essen (ots)

45276 E.- Steele: Ein 23-jähriger Essener stürzte Donnerstag (6. Juni) gegen 17.20 Uhr mit einem Motorroller auf die Fahrbahn des Nottebaumskamp und verletzte sich dabei schwer. Mit hoher Geschwindigkeit soll er zuvor in Schwüngen und mit erhobenen Beinen gefahren und dabei gegen den Bordstein gestoßen sein. Bei dem folgenden Sturz zog sich der junge Mann offene Frakturen zu, die später zu einem stationären Klinikaufenthalt führten. Während Rettungssanitäter den schwerverletzen Zweiradfahrer versorgten, erschien ein unbekannter Passant und schob den unfallbeschädigten Roller davon. Möglicherweise versteckte er den Roller in unmittelbarer Nähe zum Unfallort Nottebaumskamp 64 in einer Garage. Der Beamte des Verkehrskommissariats 1 ermittelt nicht nur in dem Unfallgeschehen, sondern auch wegen Verdachts des Fahrzeugdiebstahls und der möglichen Strafvereitelung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201-8290 zu melden. / Peke

