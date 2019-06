Polizei Essen

POL-E: Essen: Wer beobachtete einen Angriff in der Buslinie 170- Verletzter Mann irrte Stunden umher

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg/ 45326 E- Altenessen: Mittwochabend (5. Juni gegen 17:35 Uhr) fuhr ein 55- jähriger Mann mit dem Linienbus 170 von der Josef-Hoeren-Straße, über die Stauderstraße in Richtung Altenessen. Wie die Polizei bislang ermitteln konnte, könnte sich der Mann im Bus mit einem Fahrgast unterhalten haben. Während der Busfahrt wurde er plötzlich niedergeschlagen. Geschockt von dem Angriff lehnte er um 17:45 Uhr an der Haltestelle Altenessen-Mitte die angebotene Hilfe von Helfern ab. Verletzt und umherirrend erreichte er erst am späten Abend seine Schwester, die sofort mit ihm in die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses fuhr. Dort konnte eine Ärztin gegen 21.30 Uhr die Wunden versorgen. Möglicherweise wurde der Essener mit einem harten Gegenstand niedergeschlagen. Noch vor der möglichen Veröffentlichung von Überwachungsaufnahmen aus dem Linienbus fragt der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 33 nach möglichen Zeugen. Zur Klärung der gefährlichen Körperverletzung wird der zuvor beschriebene Gesprächspartner im Bus, weitere Mitfahrer und andere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201- 8290 zu melden. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell