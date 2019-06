Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eerbach: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen suchen die Beamten des Eberbacher Polizeireviers für einen Vorfall, der sich am Montagmorgen in der Friedrichstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte einen in einer Parkbucht vor der dortigen Bank abgestellten BMW, richtete Schaden von 1.000 Euro an und machte sich danach "aus dem Staub". Der Geschädigte parkte seinen BMW mit MOS-Kennzeichen zwischen 7.20 und 9.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 0627/92100, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell