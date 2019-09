Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall durch ausgehobenen Gullydeckel (Esl)

Eslohe (ots)

Am Montag gegen 23.30 Uhr wurde ein Auto auf der Schultheißstraße durch einen offenen Kanalschacht beschädigt. Unbekannte Täter hatten den Gullydeckel ausgehoben. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr mit einem Hinterrad durch den Schacht. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Einen weiteren Gullydeckel hatten die Täter in der Böttenbergstraße ausgehoben. Hier kam es nicht zu einem Unfall. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

