Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/Olsberg (ots)

Arnsberg: In der Rumbecker Straße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bäckereifiliale eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Olsberg: Unbekannte Töter versuchten in eine Wohnung in der Danziger Straße einzubrechen. Sie scheiterten an der Wohnungstür. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen dem 6.9 bis 20.9. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

