Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auffahrunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Sundern (ots)

Zwischen dem Abzweig Wennigloh und Hachen kam es am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 66-jährige Frau aus Sundern fuhr mit ihrem Wagen auf das Auto eines 30-jährigen Mannes aus Arnsberg auf. Beide waren in Richtung Hachen unterwegs. Die 66-Jährige und ihre 86-jährige Beifahrerin aus Sundern wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

