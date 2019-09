Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Arnsberg (ots)

Am Samstag, 13:45 Uhr, parkte ein 35-jähriger Mann aus Arnsberg seinen Pkw im Müscheder Weg, beabsichtigte anschließend, sein Fahrzeug zu verlassen und öffnete hierzu seine Fahrertür. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste eine 28-jährige Radfahrerin aus Arnsberg auf der Fahrbahn fahrend so stark abbremsen, dass sie stürzte. Trotz Tragens eines Radhelms wurde sie hierdurch schwer verletzt. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. (PK)

