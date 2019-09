Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfall gesucht

Arnsberg (ots)

Ein 11-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Donnerstagmorgen auf dem Feauxweg. Der Schüler gab an, sich vor einem roten Auto erschrocken zu haben. Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem roten Fahrzeug. Nach Angaben des Jungen fuhr er mit seinem Fahrrad am linken Straßenrand in Richtung Sekundarschule. Kurz vor dem Schulgelände kam ihm ein roter, golfgroßer Pkw entgegen gefahren. Der Pkw bremste und das Kind fiel vor Schreck vom Fahrrad. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, fuhr das Auto anschließende weiter. Am Steuer soll ein dünn aussehender Mann mit einem roten T-Shirt gesessen haben. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Wer kann zudem Angaben zum roten Auto geben? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell