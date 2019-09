Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: BTM-Fahnder im Einsatz

Hochsauerlandkreis (ots)

Gleich mehrere Erfolge konnten die Drogenfahnder der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis in dieser Woche verbuchen. Bei mehreren voneinander unabhängigen Durchsuchungen stellten die Beamten mehrere hundert Gramm Drogen und über 1.500 Euro Bargeld sicher. In einer Wohngemeinschaft in Meschede fanden die Beamten im Küchenkühlschrank eine Dose mit etwa 250 Gramm Amphetamin. Die Ermittlungen richten sich gegen eine 33-jährge Bewohnerin und einen 26-jährigen Bewohner. In Siedlinghausen wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung etwa 300 Gramm Marihuana gefunden. Der Tatverdacht richtet sich hier gegen einen 22-jährigen Winterberger. Bei einer weiteren Durchsuchung in Siedlinghausen stellten die Beamten zwei Cannabispflanzen sicher. Bei insgesamt drei Durchsuchungen in Winterberg und Hallenberg stellten die Ermittler geringe Mengen Marihuana, einen Schlagring sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag sicher. In einer Briloner Wohnung eines 20-jährigen Mannes fanden die Beamten über 1.500 Euro Bargeld. Das Geld sowie etwa 5 Gramm Marihuana und zwei Handys stellten die Beamten sicher. Gegen alle beteiligten Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die sichergestellten Drogen besitzen einen Verkaufswert von etwa 5.000 Euro.

Die Zahl der registrierten Rauschgiftdelikte im HSK stieg 2018 um über 16 Prozent auf 818 Fälle. Der Anstieg bedeutet nicht zwingend eine Zunahme der Drogenkriminalität. Vielmehr deckt die Polizei durch ihre intensiveren Kontrollen und Ermittlungen mehr Delikte auf. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität werden auch zukünftig fortgesetzt. Auch die Bevölkerung kann hierbei helfen. Melden Sie verdächtige Beobachtungen direkt an den Polizeiruf 110.

