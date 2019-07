Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Balduinstein

Balduinstein (ots)

In der Zeit von Samstag, 29.06.2019; 18:00 Uhr bis Sonntag, 30.06.2019; 07:45 Uhr, kam es in der Ortslage von Balduinstein, auf dem an der Hauptstraße/K25 zwischen Burg und Friedhof liegenden geschotterten Parkplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verursacher touchierte auf dem Parkplatz vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken mit seinem PKW gegen einen dort abgestellten PKW und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Daimler Benz, C-Klasse, älteren Baujahres (1996-2001) gehandelt haben, der durch die Kollision ebenfalls eine Beschädigung an seiner eigenen Fahrzeugfront herbeigeführt hat. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

