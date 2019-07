Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wahlrod. Brand von 7 Mülltonnen am Kindergarten

Hachenburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag brannten gegen 01.00 Uhr am Kindergarten in Wahlrod 7 Mülltonnen ab, die glücklicher Weise nicht direkt am Haus standen, so dass kein Gebäudeschaden entstand. Aufgrund der Ermittlungen muss hier von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden. Bereits am Sonntag kam es in der Hubertusstraße in Wahlrod zum Brand von 2 Mülltonnen, ob hier ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Täterhinweise werden diesbezüglich unter 02662/9558-0 an die Polizei in Hachenburg gebeten

