Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - hoher Sachschaden

Montabaur (ots)

Am Montag den 01.07.2019 zwischen 09:00 und 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Hundesportvereins in Montabaur zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Parkplatz grenzt an die Koblenzer Straße. Der flüchtige Unfallverursacher beschädigte den geparkten PKW vermutlich beim rangieren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand sehr hoher Sachschaden an der Fahrertüre. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur unter 02602-92260 zu melden.

