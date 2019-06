Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Welschneudorf (ots)

In der Nacht vom 29.06.2019 auf den 30.06.2019 wurden in der Ortslage Welschneudorf zwei Gullydeckel aus der Verankerung herausgehoben. Außerdem wurden entlang der L 327 in Richtung Oberelbert drei Leitpfosten umgetreten.

Zeugen der Tat werden gesucht.

