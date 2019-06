Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Elektrofahrrades

Northeim (ots)

Hardegsen/Ellierode, Sollingstraße HARDEGSEN -(dm)- Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 21:00 - 21:30 Uhr ein Elektrofahrrad. Die Geschädigte, eine 55-jährige Hardegserin, hatte das City-Rad des Herstellers Prophete auf einem mit Tor verschlossenen Hofgrundstück abgestellt. Als sie gegen 21.30 Uhr die Rückfahrt antreten wollte, war das Rad nicht mehr an seinem Abstellort. Eine kurze Nachsuche im Nahbereich blieb ohne Ergebnis. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Der Schaden beträgt ca. 1.000,- EUR. Zeugen die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Hardegsen unter der Telefonnummer 05505/2323

