Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bus zum Anhalten gezwungen

Northeim (ots)

Moringen, Kirchberg/ Bundesstraße 241 Mittwoch, 26.06.2019, 12:20 Uhr MORINGEN -(dm)- Am Mittwoch gegen 12:20 Uhr überholte ein 54-jähriger Moringer mit seinem Cabrio auf den B 241, im Bereich der Haltestelle Kirchberg, einen Omnibus, bremste diesen aus und blockierte die Fahrbahn so dass der Omnibus zum Stehen kam. Zwischen dem Busfahrer, einem ebenfalls 54-jährigen Moringer, und dem Cabrio Fahrer entwickelte sich ein Wortgefecht in dem es auch zu Beleidigungen gekommen sein soll. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell