Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verbale Streitigkeiten enden in Körperverletzung und Sachbeschädigung

Northeim (ots)

Moringen, Methestraße Mittwoch, 26.06.2019, 12:30 Uhr MORINGEN -(dm)- Am Mittwoch kam es gegen 12:30 Uhr in der Methestr. in Moringen während verbaler Streitigkeiten zu einer Körperverletzung. Im Zuge von Streitigkeiten über eine mangelhaft ausgeführte Arbeit an seinem Pkw schlägt ein 41-jähriger Göttinger einen 50-jährigen Moringer und beschädigt dessen Pkw. Der Moringer hatte Tuningarbeiten im Februar an dem Pkw des Göttingers vorgenommen. Diese Arbeiten endeten in einem Motorschaden. Während der verbalen Auseinandersetzung über die vermeintlich fehlerhafte Ausführung verlor der 41-jährige die Nerven, schlug das Opfer und trat gegen dessen geparkten Pkw. Gegen den Göttinger wurde ein Verfahren wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung eingeleitet. Im Gegenzug erstattete dieser eine Betrugsanzeigen gegen den Moringer.

