Landau (ots) - Ein 65 jähriger Mann aus Essingen meldete einen Einbruch in seine Scheune, wobei der Täter vermutlich noch vor Ort sei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten jedoch fest, dass es sich bei dem Einbrecher um die 62 jährige Ehefrau des Mitteilers handelte. Beide Personen befinden sich in Trennung. Die Ehefrau wollte sich berechtigt in die Scheune begeben, an deren Tür der Mitteiler jedoch bereits ein neues Schloss angebracht hatte. Im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung der beiden Eheleute kam es zu einer leichten Körperverletzung zum Nachteil der Ehefrau durch zu festes Zupacken an den Armen. Beide müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

