Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kind in der Moselweißer Straße von Pkw erfasst

Koblenz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 21.03.2019, wurde der Polizei um 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Kind in der Moselweißer Straße in Koblenz gemeldet. Der Fahrer eines schwarzen SUV war dort, aus Richtung Saarplatz kommend in Richtung Moselweiß unterwegs. Kurz vor der Franz-Weis-Straße lief plötzlich ein Junge, von links kommend auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung konnte der Hyundai-Fahrer eine leichte Kollision mit dem Kind nicht verhindern. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Pkw-Fahrer, in dem der Junge mehrfach betonte unverletzt zu sein, ging er weg. Wie sich später herausstellte, suchte er im Anschluss den nahegelegenen Friseursalon auf. Er ist zwischen 11 u. 15 Jahre alt und hat dunkle Haare. An dem Pkw entstand kein Schaden. Die Erziehungsberechtigten des Jungen sowie Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-1030.

