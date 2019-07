Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wahlrod - Brand eines PKW

Wahlrod (ots)

Am Dienstag, den 02.07.2019 kam es auf dem Parkplatz des Hehlinger Hofes in Wahlrod zu einem Vollbrand eines PKW. Das Feuer griff auf ein nahegelegenes Strohballenlager über, welches ebenfalls in Brand geriet. Die Feuerwehr führt aktuell Löscharbeiten durch. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet von weiteren Nachfragen abzusehen. Es folgt eine Nachtragsmeldung.

