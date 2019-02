Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auto aufgebrochen; Einbrüche in Bücherei und Einfamilienhaus; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Betzingen (RT): Pkw aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, neun Uhr, in der Lutherstraße einen Pkw aufgebrochen. Der Unbekannte schlug eine Seitenscheibe des BMW ein und konnte das Fahrzeug auf diese Weise öffnen. Beim Durchsuchen fand er etwas Münzgeld, das er an sich nahm. Zudem entwendete er noch einen Scheibenwischer und beschädigte das Auto am Kofferraum. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt.

Pfullingen (RT): In Bücherei eingebrochen

In die Bücherei am Marktplatz ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, zwölf Uhr, bis Montag, acht Uhr, eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Eindringling gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte dort mehrere Schränke und Schreibtische. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen haben. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (cw)

Metzingen (RT): Bei Arbeiten abgestürzt

Ein 36-jähriger Arbeiter ist am Montagvormittag in der Metzinger Klosterstraße etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Der Mann verlegte gegen 10.20 Uhr Gerüstbodenplatten auf Holzbalken einer Scheune, um an dem Gebäude Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Als er auf eine Bodenklappe des Gerüstbodens trat, brach diese ab und der 36-Jährige stürzte in die Tiefe. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Verunglückte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall aufgenommen. (jw)

Bad Urach (RT): Auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen

Die eisglatte Fahrbahn ist einer 33 Jahre alten Mehrstetterin am Montagmorgen zum Verhängnis geworden. Die Frau war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Opel Zafira auf der L 245 von Seeburg in Richtung Hengen unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor und ins Schleudern geriet. Ihr Opel kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab, rutschte einen leichten Abhang hinunter, touchierte einen Leitpfosten und überschlug sich anschließend, bevor er auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Während die Fahrerin und die beiden mitfahrenden Kinder im Alter von fünf und neun Jahren unverletzt blieben, wurde der 30 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Er wurde vom Notarzt vor Ort behandelt. Das Auto musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 4.500 Euro geschätzt. (cw)

Gomadingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagmorgen auf der K 6734 bei Gomadingen entstanden ist. Ein 45-jähriger Neuffener war gegen 6.15 Uhr mit seinem Renault Traffic auf der Kreisstraße von Gomadingen in Richtung Hohenstein-Bernloch unterwegs, als er zu Beginn einer leichten Linkskurve auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern kam. Sein Wagen kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, rutschte den Grünstreifen entlang und kippte schließlich um, bevor er auf der linken Seite wieder auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bis zur Bergung durch den Abschleppdienst war die Fahrbahn blockiert und musste bis etwa acht Uhr komplett gesperrt werden. (cw)

Baltmannsweiler (ES): Einbruch im Reihenhaus (Zeugenaufruf)

Auf Schmuck hatte es ein Einbrecher abgesehen, der am Montagmorgen, zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr, die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses in der Reichenbacher Straße zu einem Einbruch ausgenutzt hat. Der Täter hebelte mit brachialer Gewalt eine Kellertür auf und gelangte so in das Gebäude, wo er die Räume und das Mobiliar durchsuchte. Mit diversen Schmuckstücken entkam der Eindringling unerkannt. Der von ihm hinterlassene Sachschaden dürfte rund 1.000 Euro betragen. Zeugen hatten kurz vor der Tat an der Einmündung der Filderstraße zwei unbekannte Männer beobachtet, von denen einer 180 bis 185 cm groß und schlank gewesen sein und einen dunklen Kapuzenpulli getragen haben soll. Der Andere wird als 175 cm groß und kräftig beschrieben. Ob diese Wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte, steht noch nicht fest. Weitere Zeugen, die die fraglichen Männer beobachtet haben oder andere Hinweise auf mögliche Täter oder von ihnen eventuell verwendete Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 07153/307-0 beim Polizeiposten Plochingen zu melden. (ak)

Neustetten (TÜ): Auf Gegenfahrbahn geraten - schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und etwa 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der K 6922 ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Mercedes Vito-Fahrer fuhr gegen 8.15 Uhr von Wolfenhausen in Richtung Remmingsheim. Seinen Angaben nach wurde er von der Sonne geblendet und geriet kurz hinter Wolfenhausen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Mercedes seitlich mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Futtermischwagen, dessen 54-jähriger Fahrer noch versuchte, nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen. Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr Neustetten mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort. Mitarbeiter des Landratsamts und der Straßenmeisterei kamen vor Ort, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren und Erdreich abgetragen werden musste. Die Kreisstraße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa zwölf Uhr gesperrt. (jw)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell