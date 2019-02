Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ladendieb in Haft (Altbach)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Altbach (ES):

Wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Plochingen gegen einen 30-jährigen Georgier, der am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in Altbach beim Diebstahl von Zigaretten im Wert von etwa 350 Euro beobachtet wurde. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige soll gegen 16.20 Uhr 50 Schachteln Zigaretten aus der Auslage des Marktes in eine mitgeführte Tasche, die extra präpariert war, gesteckt haben und die Kasse passiert haben, ohne zu bezahlen. Bevor der Verdächtige den Markt verließ, sprachen Mitarbeiter ihn an und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte bei dem Beschuldigten noch weiteres mutmaßliches Diebesgut festgestellt werden, dessen Herkunft noch geprüft werden muss. Der polizeilich bereits bekannte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag beim Amtsgericht Esslingen einer Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an. (jw)

