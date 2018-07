POL-PDKH: Einbruch in Einfamilienhaus

Kellenbach (ots) - Am Freitag, 06.07.2018 kam es in der Zeit zwischen 10-12 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortsrandlage von Kellenbach. In diesem Zusammenhang wurde ein schwarzer Pkw mit Saarbrücker (SB-?) Kennzeichen beobachtet. Der Wagen war mit zwei Männern, dunklerer Hautfarbe, besetzt. Wo ist dieses Fahrzeug am vergangen Freitagmorgen u.U. auch in umliegenden Gemeinden beobachtet worden? Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Nr. 06752/156-0

