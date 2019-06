Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Reh verursacht Kettenreaktion

Overath (ots)

Bei dem Versuch, eine Straße zu überqueren, ist ein Rehwild zunächst von einem Linienbus und anschließend auch noch von einem PKW getroffen worden. Dabei wurde eine Person leicht verletzt - das Reh überlebte den Zusammenprall nicht.

Der Linienbus war gegen 14 Uhr auf der Löher Straße in Richtung Löhe unterwegs, als kurz vor dem Ortseingang Löhe ein Reh von rechts auf die Fahrbahn lief. Um eine Kollision zu vermeiden leitete der Busfahrer eine Vollbremsung ein, die allerdings vergeblich war: das Reh traf den Bus an der vorderen linken Stoßstange und flog anschließend gegen den entgegenkommenden PKW. Im Zuge der Vollbremsung wiederum wirbelte eine Passagierin durch den Bus und traf mit der Schulter an eine Haltestange.

Die 15-Jährige wollte selbstständig zum Arzt gehen. Der Sachschaden blieb mit knapp 2.000 Euro gering. (ma)

