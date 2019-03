Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 4. März in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr brachen mindestens zwei bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus Hofenfelsstraße 193 ein und durchsuchten im Anwesen mehrere Wohnungen nach Diebesgut. In einer Wohnung wurden sie jedoch von einem anwesenden Bewohner überrascht, so dass sie die Flucht antraten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen, die Schadenshöhe lässt sich jedoch noch nicht beziffern. Personenbeschreibungen der Täter liegen nicht vor, da kein Sichtkontakt zu diesen bestand. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

