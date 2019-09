Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung in alter Schule

Marsberg (ots)

Zwischen dem 13. und 18. September suchten unbekannte Vandalen die alte Grundschule in Bredelar auf. Die Täter warfen etwa 40 Scheiben im Obergeschosse ein. Durch ein Kellerfenster gelangten sie in das Gebäude. Hier öffneten sie mehrere Fenster. Entwendet oder beschädigt wurden im Gebäude jedoch keine Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

