Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zettel reicht nicht

Arnsberg (ots)

Zwischen dem 04. Und 12. September wurde ein geparkter Pkw Mercedes auf der Piusstraße beschädigt. Das Auto stand in einer Parkbucht und wurde im Frontbereich beschädigt. An der Windschutzscheibe fand der Geschädigte einen Zettel mit der Nachricht: "Sorry für den Schaden!!!". Die Personalien oder sonstige Erreichbarkeiten hinterließ der Verursacher nicht. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten flüchtete er unerkannt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen. Unfallflucht ist unfair! Wer vom Unfallort flüchtet begeht eine Straftat, für die neben einer hohen Geldstrafe und Führerscheinentzug, in besonders schweren Fällen sogar eine Gefängnisstrafe droht. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Autoversicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell